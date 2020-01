Echeverría: Agenda colonia – cultural

El Municipio de Esteban Echeverría invita a los vecinos a participar de los talleres culturales que se ofrecen, en forma gratuita, durante las vacaciones de verano en distintos puntos del distrito, en el marco del Programa Colonia Cultural 2020. Desde el viernes 24 y hasta el 31 de enero, los interesados pueden acercarse a disfrutar de los talleres “Bailemos”, “Cuentacuentos”, “Deco uñas”, la obra de teatro “Con alas propias”, “Trenzas y colores”, “Cuidando el planeta”, “Lengua de señas”, “Conversando en inglés”, “Conversando en portugués” y “Guitarreando”. Los talleres están destinados a toda la familia y se ofrecen en distintos horarios en puntos clave del distrito, en complemento a los shows de títeres, el espectáculo del Mago Isidro y el circo con “Las Fábulas de Les Ivans”. Toda la información en www.estebanecheverria.gob. ar

Both comments and pings are currently closed.