Audio de uno de los rugbiers: “Salimos a divertirnos y la vida nos jugó una mala pasada”

Lucas Pertossi, uno de los rugbiers detenidos por el crimen de Fernando Báez Sosa el pasado sábado a la salida de un boliche de la ciudad balnearia de Villa Gesell, rompió el silencio mediante un audio que se difundió en las últimas horas y en el que aseguró que la vida les “jugó una mala pasada”. “Cada uno sabe el rol que tomó en la pelea y que se haga cargo. Es una lástima, no sé qué van a hacer algunos con el laburo”, manifestó Pertossi, aparentemente desde el lugar en el que se encuentra privado de su libertad por el hecho. En tanto, agregó en el audio: “Yo voy a levantar la cabeza, no la voy a estar agachando. Me duele lo que pasó, arruinar una familia, me hago cargo, soy responsable porque estuve y son mis amigos, y a ellos no los voy a dejar morir”. En cuanto a la noche del asesinato de Báez Sosa, expresó: “Somos un grupo que salimos a divertirnos y nos jugó una mala pasada la vida. Pero no por eso me voy a condenar ni me voy a entregar. Ahora lo que pienso es que destruimos una familia”. Dos de los arrestados por el crimen fueron reconocidos por los testigos durante la rueda de reconocimiento que se desarrolló este jueves en Villa Gesell, según indicaron los abogados de la querella, Fernando Burlando y Fabián Améndola. Máximo Thomsen, uno de los imputados como coautor del crimen, quedó aún más complicado ya que dos testigos reconocieron que fue él quien le pegó cuando Fernando estaba “arrodillado e inconsciente”. También indicaron que Enzo Comelli fue quien golpeó en primer lugar a Fernando y realizaron una descripción con lujos de detalles de lo sucedido. A su vez, Burlando, en declaraciones a los medios, señaló que los rumores apuntan a que Ciro Pertossi fue quien le dio una patada en el suelo cuando la víctima estaba tirada.

