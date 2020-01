Cascallares junto a Gomez Alcorta con foco en genero y diversidad

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, recibió a la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, en la Casa Municipal y allí mantuvieron un encuentro de trabajo haciendo foco en las temáticas de Género y Diversidad. Acompañaron integrantes del equipo ministerial nacional y dirigentes, legisladoras y funcionarias brownianas. Más tarde, Gómez Alcorta y Cascallares recorrieron la obra del Centro Integral de Acompañamiento de las Mujeres que construye el Municipio en la localidad de Ministro Rivadavia. En la ocasión dialogaron respecto del trabajo que realiza el Municipio –con sus diversas áreas para la defensa de derechos- para contener a mujeres en situación de violencia. En este sentido, el intendente se refirió al dispositivo que funciona actualmente en la Comuna para acompañar a las víctimas con un protocolo bien definido. De la recorrida participaron, entre otros, la secretaria de Políticas contra Violencias por Razones de Género, Josefina Kelly; la jefa de Gabinete Lara Gónzalez Carvajal; la diputada nacional María Rosa Martínez; la diputada provincial, Cristina Vilotta, y secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos de la comuna, Bárbara Miñán. Visita al Centro integral de Promoción de Derechos Luego la ministra visitó también el Centro de Promoción de Derechos de la localidad de San José, inaugurado como tal por el Municipio en marzo de 2017. El inmueble, que se utilizaba para la explotación sexual de las mujeres, es ahora un espacio destinado a la atención de diferentes problemáticas que afectan a niños, niñas, adolescentes y a vecinos que sufren violencia de género y trata. En el lugar, Gómez Alcorta se interiorizó también respecto del accionar que se desarrolla para el apoyo y contención de la población, y en diálogo con las mujeres presentes les agradeció la posibilidad de poder conocer ese enorme trabajo que ejercen en pos del bienestar de la comunidad.

