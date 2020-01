#Brown/ Detienen a motochorros en Adrogué

Personal de la Policía Motorizada de Almirante Brown aprehendió a dos motochorros que con intención de robo merodeaban en las inmediaciones de las calles Jorge y Erezcano de la localidad de Adrogué. Alertados por los propios vecinos de la zona los agentes realizaron un rastrillaje y dieron con los delincuentes, que no respondieron a la vos de alto, e intentaron escaparse. Tras una breve persecución los malvivientes, ambos mayores de edad, fueron detenidos y trasladados a la comisaria 1ra. de Adrogué. Durante la aprehensión fueron secuestradas un arma de fuego- tipo revolver-, calibre 32 y un moto-vehículo, Gilera C150, de color negro con detalles rojos. Interviene en la causa la Unidad Funcional de Instrucción Nro. 3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

