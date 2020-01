Zoonosis anunció nuevos operativos de castración de animales en los barrios

El Municipio de Almirante Brown reanudará la semana próxima los operativos de vacunación y castración gratuita de animales domésticos en los barrios y localidades del distrito. Se anunció que la primera parada será en Glew. En tal sentido, según informaron las autoridades sanitarias, los profesionales del Centro Municipal de Sanidad Animal y Zoonosis estarán desde el lunes 27 al viernes 31 de enero en la institución “Glew vive”, sita en Becker 657, entre Aristóbulo del Valle y Alberdi. La atención será desde las 8 horas con la entrega de los turnos correspondientes. Durante 2019, la Comuna realizó unas 30.000 esterilizaciones de caninos y felinos, acumulando un total de 300.000 castraciones desde la creación del Centro de Sanidad Animal y Zoonosis. Los operativos proseguirán en febrero o también en Glew. Según lo programado, del lunes 3 al vienres 7 del mes próximo, se concretarán en las instalaciones del club Vélez, en Gobernador Arias 3700 esquina. Larreta de esa localidad. Los animales se pueden castrar desde los cinco meses de edad. Deben tener un ayuno de unas 12 horas y sos propietarios deben llevarles una manta. En caso de felinos, hay que llevaron en una bolsa de red. Tanto gatas como perras en celo o preñadas pueden ser castradas. Con este servicio gratuito se refuerzan las prestaciones del Centro Municipal de Sanidad Animal y Zoonosis, que funciona de lunes a viernes de 8 a 14 en Martín Fierro y avenida Monteverde, de Burzaco. Por mayores informes comunicarse al 4299-0155.

