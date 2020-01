Amaya: “Alberto está haciendo mucho más de lo que hizo Cambiemos en 4 años”

El referente de la Misión Peronista de Almirante Brown, Daniel Amaya realizó un analisis de la coyuntura política nacional, “Alberto Fernández tomó un fierro caliente que fue el gobierno de Macri, y está trabajando duramente para cambiar la situación. ” Lo concreto es que en un mes está haciendo mucho más de lo que hizo Cambiemos en 4 años por los argentinos de a pie”. El dirigente peronista agregó “Porque muchos que dicen que son paliativos las medidas del presidente pero para el ciudadano son alivios que ayudan que puedan seguir adelante “ El peronismo es eso, trabajar para todos y sean ser parte de esto todos los habitantes, por supuesto que no va ser una tarea fácil, pero nadie puede negar como están encarando desde el primer día los problemas todos sus funcionarios”, Hoy comenzaron a a entregar la tarjeta alimentaria, esto es política para el pueblo”. Para finalizar Daniel Amaya comentó “Con la agrupación estamos militando fuertemente Brown y la provincia, a Alberto lo conozco antes de fuera jefe de gabinete de Nestor y es una gran persona que va poner el país de pie”.

