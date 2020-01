El municipio anunció el retorno de la linea 74 de colectivos a Longchamps

El Municipio de Almirante Brown informó que la empresa San Vicente S.A.T comenzó a restablecer paulatinamente el servicio que presta la línea 74 y que se extiende desde la localidad de Longchamps al ex correo Central, en la ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luego de muchos meses sin la prestación, tras la permanente inquietud de los usuarios y el compromiso e intervención de la Comuna, finalmente comenzó a funcionar el servicio en horas pico. Desde marzo de 2019 los usuarios que habitualmente viajaban desde Longchamps no solo a Capital Federal sino a otros destinos, entre ellos la Universidad de Lanús y a la sede de la UBA en Avellaneda, no contaban con la servicio y tenían que recurrir a otros medios de transporte. El mismo funcionaba –de forma reducida- desde Burzaco al ex Correo Central. Hoy finalmente, los constantes reclamos tuvieron una respuesta favorable ya que la línea 74 restableció el servicio aunque de forma gradual, durante la mañana y la tarde.

