La “aterradora magnitud” de los incendios de Australia vistos desde la Estación Espacial Internacional

Una densa nube de humo que asciende hacia el cielo, así se ven desde la Estación Espacial Internacional (EEI) los incendios que arrasan Australia en las fotografías tomadas por el astronauta italiano Luca Parmitano, quien señaló que nunca había visto un incendio de una “magnitud tan aterradora”. “Fuegos en Australia: vidas, esperanzas, sueños en cenizas” escribió en su Twitter el actual comandante de la Estación junto a cuatro imágenes tomadas el pasado día 12, una de las cuales publicó este martes la Agencia Espacial Europea (ESA). Esa fotografía fue tomada cuando la Estación volaba sobre Fraser Range, en Australia occidental, cerca de la reserva natural de Dunas. Parmitano subió este lunes a su red social otras dos imágenes, en una de las cuales se ve el humo y una parte de la EEI. “Una inmensa nube de cenizas cubre Australia mientras volamos hacia la puesta de sol”, escribe. El astronauta señaló -citado por la ESA- que al hablar con sus compañeros de tripulación se dieron cuenta de que ninguno de ellos “había visto nunca un incendio de una magnitud tan aterradora”. Esta nueva visión de los incendios se une a las imágenes tomadas por satélites que muestran el humo y la contaminación y aquellas hechas desde el suelo que representan “apocalípticos cielos rojos”, indica la ESA en su web y agrega que “no se puede negar el efecto devastador de los fuegos”. Para la ESA, “si hay un lado esperanzador de los incendios es la mayor concienciación y los llamamientos en favor de una acción urgente sobre el cambio climático que sigue arrasando el planeta”. EFEverde

