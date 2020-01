Denunció a rugbiers de La Plata por viralizar videos íntimos de chicas y fue amenazada

La denuncia contra rugbiers del Club Universitario de rugby de La Plata por parte de una chica, que aseguraba que integrantes de las categorías 93 y 94 filmaban a las mujeres con las que tenían relaciones sexuales “sin su consentimiento” y compartían después las imágenes en grupos de WhatsApp, pasó al plano de amenazas. Con una serie de capturas de pantalla, Narella expuso a los deportistas tras descubrir la violación a su intimidad. La intención de la denunciante era alertar a otras posibles víctimas. “Cuidado porque se lo han hecho A MUCHAS sin importar que sean novias, amigas o conocidas”, escribió en la red. En otro tuit la joven justificó su decisión de exponer a los rugbiers “porque el patriarcado está en todos lados”. Incluso su papá, contó, en lugar de apoyarla en la denuncia le reprochó que hubiera “otra persona ahí”. Después, sostuvo: “Pido perdón si en la generalización caen buenos pibes, pero siento que son todos encubridores”. Poco después de que el hecho se hiciera público, la chica manifestó que fue amenazada por uno de los acusados. “Te voy a hundir”, fue la advertencia que le habría hecho el jugador según la última captura que compartió la denunciante. Por su parte, la Comisión Directiva del Club Universitario de La Plata (CULP) y la Comisión de Género de la institución, informó en un comunicado que se están evaluando “respuestas institucionales con el objetivo de promover la reflexión individual y colectiva y tomar medidas reparadoras en relación a lo sucedido”. Mientras tanto decidieron suspender “de forma provisoria y manera preventiva” a los deportistas involucrados.

