Zoonosis Brown rescató a 582 perros, gatos y aves de un criadero clandestino en Adrogué

El Centro Municipal de Sanidad Animal y Zoonosis del Municipio de Almirante Brown, en un operativo conjunto con la Policía Bonaerense y con otras áreas de la Comuna, logró rescatar y poner a resguardo a cientos de animales que se encontraban alojados en un criadero clandestino ubicado en Adrogué. Perros, gatos, conejos, cobayos, peces y aves silvestres y exóticas fueron rescatadas y quedaron en guarda de entidades proteccionistas que realizan una invaluable tarea para el cuidado de los animales junto a Zoonosis Brown. El operativo se llevó a cabo luego de una denuncia anónima en una especie de Pet Shop. En la parte posterior de dicho local -ubicado sobre la avenida Espora al 1300-, con salida a la calle Murature, se encontró a cientos de animales en estado de abandono, hacinados, encerrados en jaulas sucias y con olor nauseabundo, sin asistencia ni cuidado aparente alguno. Desde el Municipio que conduce el intendente interino, Juan Fabiani, informaron que en el lugar fueron hallados animales enfermos, que vivían y comían sobre sus heces y orina, muchos de ellos con las cuerdas vocales cortadas quirúrgicamente; numerosas razas, más de ochenta perros, hembras con crías, con tumores, con sarna; aves exóticas, protegidas por la Ley de Fauna y Flora, además de conejos, cobayos y peces. Durante la intervención, con la autorización pertinente, se procedió al rescate de los animales. En este sentido, se trabajó en articulación con el Refugio El Campito donde permanecerán los animales en cuarentena, además con proteccionistas como Callejeritos, Gatos Adrogué, Vida Animal, Aves Caídas y con la Dirección de Flora y Fauna de la Provincia de Buenos Aires. También se dieron en adopción responsable los cobayos a vecinos que se acercaron al lugar que fue clausurado y que ahora será totalmente desmantelado. Al respecto, Mariano Cascallares señaló que “desde Zoonosis Brown continuamos trabajando todos los días para cuidar a los animales que son parte de nuestra vida y en muchos casos de nuestra familia”. Añadió que “estamos satisfechos por el éxito de la intervención ya que de ahora en más no van poder lucrar con todos estos animales que convivían hacinados, maltratados, sin cuidados, sin protección”. Participaron del operativo la secretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana del Municipio, Paula Eichel, la directora de Zoonosis, Cristina Galván, entre otras autoridades, además de empleados del área de Inspección General. También se procedió el secuestro de plantas de marihuana en una de las dependencias del lugar. Intervino el Juzgado Federal N° 1 de Lomas de Zamora y fueron aprehendidas dos personas de 62 y 64 años por infracción a la Ley de Fauna Silvestre –maltrato animal- y la Ley de Estupefacientes. También intervino el Instituto de Derecho Animal de Lomas de Zamora.

