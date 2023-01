Exitosa convocatoria del taller infantil de verano en ele “Espacio Semilla” de Brown

Con una gran convocatoria de niñas y niños, el Municipio de Almirante Brown abrió el taller de Arte gratuito, que funciona durante todo el verano en el nuevo “Espacio Semilla” en la Casa de la Cultura de Adrogué. La iniciativa superó las expectativas generando un nuevo espacio cultural y de recreación para la infancia. Se indicó que de ahora en más para participar habrá una preinscripción online a través de las redes sociales del área educativa de la Comuna. El Taller Infantil está destinado a niños de 4 a 8 años, y cuenta con diferentes propuestas recreativas que incluyen la lectura y la educación artística con la utilización de libros de una amplia variedad de géneros narrativos. Se desarrolla los días lunes, miércoles y viernes de 15 a 17.30, en la sala ubicada en Esteban Adrogué N° 1224. En tanto, se prevé que a mediados de febrero la actividad se lleve adelante también en horas de la mañana. “Estamos sembrando para que se coseche mucho conocimiento, que haya un acercamiento a la ciencia y el arte, con nuevas propuestas y actividades para toda la comunidad, con un taller orientado a los más chicos en el marco del receso de verano”, expresó Mariano Cascallares. En tanto, desde la secretaria de Educación, Ciencia y Tecnología del Municipio browniano -que conduce el intendente interino, Juan Fabiani-, informaron que en el “Espacio Semilla” (inaugurado en el mes octubre del año pasado) se promueve la producción de conocimiento -aprendizaje-, y todo lo relacionado con la expresión, el dibujo y lo artístico. Cabe señalar que el taller de verano es abierto a la comunidad, en tanto durante el ciclo lectivo continuarán las visitas de las escuelas de los diferentes niveles para que los estudiantes desarrollen diversas actividades en dicho espacio. Respecto del taller, Juan vecino de Mármol, y papá de Amadeo, señaló que la propuesta es “excelente”. “Tuvimos la buena suerte de pasar por el lugar, enterarnos y aprovechar la iniciativa, y estamos muy contentos”, sostuvo al tiempo que subrayó, que para su hijo de tres años -que próximamente empieza a escolarizarse- es muy importante la experiencia de poder compartir con otros niños, entre otras, este tipo de actividades. Para participar de la actual propuesta, los niños y niñas deberán ser inscriptos a través de las redes sociales (Facebook o Instagram) de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología de Almirante Brown. También se encuentra disponible el sitio http://www.educacion.brown.gob.ar/espacio-semilla

