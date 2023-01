Los niños pacientes del Lucio Melendez y del Oñativia recibieron a los Reyes Magos

Los niños y las niñas internadas en los Hospitales Arturo Oñativia de Rafael Calzada y Lucio Meléndez de la ciudad de Adrogué recibieron la visita de los Reyes Magos. La sonrisa de los pequeños ante la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar permitió que vivieran un momento mágico junto a familiares, a los médicos y las enfermeras. Los Reyes Magos compartieron una grata jornada sorprendiendo a los pequeños que están internados en los nosocomios con obsequios e innumerables muestras de cariño. Al respecto, Mariano Cascallares subrayó la importancia de que más allá del cuidado y la atención de sus familiares y de los equipos de salud, las y los niños internados “tengan la contención afectiva necesaria en una celebración tan significativa como es la llegada de los Reyes Magos”. En consonancia, el intendente interino, Juan Fabiani, hizo hincapié en la necesidad de este tipo de acciones -promovidas por el Municipio de Almirante Brown- que llevan alegría a los pacientes y constituyen un aporte concreto para su recuperación. La comitiva real recorrió las instalaciones de cada uno de los establecimientos llevando alegría a las diferentes áreas de las instituciones sanitarias del distrito donde se atiende a los niños, tales como, internación pediátrica, maternidad y neonatología. La visita no solo sorprendió a los más pequeños, sino a los padres y al personal de salud y médico que se sumaron a la grata sorpresa. Cabe señalar que, en el tradicional paso de los Reyes por los hospitales del distrito, los chicos que estaban esperando para ser atendidos también recibieron juguetes de manos de Melchor, Gaspar y Baltasar.

