ANSES 2023: calendario de pagos completo de enero para jubilados y pensionados

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) comenzará a pagar el 10 de enero de 2023 a jubilados y pensionados. Cronograma completo de pagos del mes de enero. ANSES: Jubilados y pensionados con haberes mínimos DNI terminados en 0: martes 10 de enero de 2023

martes 10 de enero de 2023 DNI terminados en 1: miércoles 11 de enero de 2023

miércoles 11 de enero de 2023 DNI terminados en 2: jueves 12 de enero de 2023

jueves 12 de enero de 2023 DNI terminados en 3: viernes 13 de enero de 2023

viernes 13 de enero de 2023 DNI terminados en 4: lunes 16 de enero de 2023

lunes 16 de enero de 2023 DNI terminados en 5: martes 17 de enero de 2023

martes 17 de enero de 2023 DNI terminados en 6: miércoles 18 de enero de 2023

miércoles 18 de enero de 2023 DNI terminados en 7: jueves 19 de enero de 2023

jueves 19 de enero de 2023 DNI terminados en 8: viernes 20 de enero de 2023

viernes 20 de enero de 2023 DNI terminados en 9: lunes 23 de enero de 2023 ANSES: Jubilados y pensionados con haberes mayores DNI terminados en 0 y 1: martes 24 de enero de 2023

martes 24 de enero de 2023 DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de enero de 2023

miércoles 25 de enero de 2023 DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de enero de 2023

jueves 26 de enero de 2023 DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de enero de 2023

viernes 27 de enero de 2023 DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de enero de 2023

