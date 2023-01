Aumenta el saldo de emergencia de la SUBE

El saldo de emergencia de la tarjeta SUBE aumentaría al compás de la suba del boleto mínimo de colectivo que rige desde este lunes en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Para quienes viajen en el Área Metropolitana de Buenos Aires, sigue vigente el beneficio del sistema de Red SUBE, que abarca hasta 5 combinaciones en el transporte público durante 2 horas. El descuento es del 50% de la tarifa al momento del segundo viaje, y un 75% menos del valor de la tarifa a partir del tercer viaje realizado. EL SALDO NEGATIVO DE LA SUBE El nuevo saldo negativo debería ser de 140 pesos ya que equivale a cuatro boletos mínimos. Hasta el 31 de diciembre era de 100 pesos.

