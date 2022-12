Controles viales preventivos en Glew y Longchamps durante el fin de semana largo

En forma articulada con la Policía Bonaerense, durante el fin de semana largo la Agencia de Seguridad Vial del Municipio de Almirante Brown llevó adelante una serie de operativos preventivos de tránsito en las localidades de Glew y Longchamps. También desde el área municipal de Inspección General se realizaron controles en comercios de la zona verificando el cumplimiento de la normativa sobre la venta de alcohol. Estos operativos sorpresivos y rotativos se concretaron en horario nocturno, en el marco de un trabajo constante que se replica en todos los rincones de Almirante Brown. En ese contexto, en la calle Chiesa (zona del boulevard) de Longchamps se hizo foco en la prevención de picadas y ruidos molestos. Allí se secuestraron cuatro licencias de conducir, seis motos y se aplicó una infracción de tránsito. Mientras tanto, en la zona de Aristóbulo del Valle y la avenida Hipólito Yrigoyen se retuvieron 46 licencias de conducir, se secuestraron cinco autos, cuatro motos, se registró un control de alcoholemia positivo y cuatro infracciones de tránsito. Desde la Comuna browniana remarcaron que estas acciones incluyen el pedido de la documentación obligatoria, la verificación del cumplimiento de la normativa de tránsito vigente, controles de alcoholemia y la prevención de picadas en las vías más rápidas de nuestro distrito. Finalmente, Mariano Cascallares sostuvo que junto con el intendente interino Juan Fabiani y con todo el equipo del Municipio Almirante Brown “seguimos profundizando estas acciones preventivas en diferentes puntos del distrito para cuidar a nuestros vecinos y vecinas”.

