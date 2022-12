Entregaron pases libres para el transporte a vecinos de Brown y la región

El ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, entregó, junto al intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani y a Mariano Cascallares, más de 2 mil Pases Libres Multimodal para que personas con discapacidad, trasplantadas o que estén en lista de espera, viajen de forma gratuita en el transporte público terrestre y fluvial. La mencionada entrega fue destinada a vecinos no solo de nuestro distrito, sino también de los municipios de nuestra región como San Vicente, Ensenada, Lomas de Zamora, Cañuelas y Berisso. La jornada se llevó a cabo en la Casa Municipal de la Cultura y contó con la participación del intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza, la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y DD.HH local, Bárbara Miñán y la directora del Consejo Asesor para la Inclusión de Personas con Discapacidad, Nora Saporiti, además de autoridades de los municipios beneficiados con la entrega. Cabe señalar que es el Ministerio de Transporte Bonaerense el que emite la credencial, que se utiliza como único instrumento de acceso a la gratuidad en el transporte público para las personas que acrediten su condición de beneficiarias. Ya suman más de 66 mil las entregadas en toda la provincia de Buenos Aires. Durante la jornada del total de pases otorgados, 804 corresponden a Almirante Brown, 106 a Cañuelas, 310 a San Vicente, 325 a Ensenada, 633 a Lomas de Zamora y 206 a Berisso. En la ocasión las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Fabiani, quien agradeció el enorme trabajo que se lleva adelante articuladamente para que más vecinos de Almirante Brown y de la región obtengan dicho beneficio y puedan viajar gratis. A su turno, Cascallares subrayó que “esta entrega tiene que ver con la política -muy concreta- de la provincia de Buenos Aires de acercar la posibilidad y hacer que esos derechos que se plantean sean una realidad, sabemos de la importancia de esta herramienta para la vida cotidiana de las y los vecinos, y por eso agradecemos a Jorge (D’ Onofrio), y a todo el equipo del municipio por el trabajo que se viene realizando”. Por último, D’Onofrio, que también se sumó a los agradecimientos para todos los que trabajan mancomunadamente en el desarrollo de la gestión de los pases, y en ese sentido remarcó que “detrás de cada credencial hay una persona, una historia, y cada una de ellas viene a aliviar un poco el bolsillo de la familia para resolver el problema del transporte. No es ningún regalo sino es un derecho, ya que donde hay una necesidad hay un derecho que ustedes se han ganado”, explicó. Asimismo, el ministro indicó que las entregas de pases continuarán, y que de la misma manera que se hizo extensivo al boleto universitario, se prevé para el año próximo que el beneficio llegue también a los Profesorados e Institutos de Formación de la Provincia de Buenos Aires. Participaron también de la jornada, la diputada provincial Ayelén Rasquetti, el subsecretario de Gobierno de Almirante Brown, Mauricio Tomas; el subsecretario a cargo de la Agencia Municipal de Seguridad Vial, Daniel Raimundo, la subsecretaria de Familia, Géneros y Políticas Sociales, Leda Quintana y el director General de Inclusión para las Personas con Discapacidad, Mariano Colombo, entre otras autoridades.

