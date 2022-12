El día del partido Argentina vs. Países Bajos será feriado

El viernes 9 de diciembre a las 16:00, la Selección Argentina se enfrentará a Países Bajos por los cuartos de final del Mundial Qatar 2022. Afortunadamente, será la minoría quien deba hacer malabares para ver el partido, ya que ese día será feriado, según consigna el Calendario Nacional.

