En Brown transmitiran en pantalla gigante el partido de Argentina vs Mexico

El Municipio de Almirante Brown informó que transmitirá en vivo por pantalla gigante en la localidad de José Mármol el partido que Argentina y México disputarán este sábado por la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022. El punto de encuentro para apoyar al Seleccionado Argentino de fútbol será a las 14 horas en la Plaza Los Aromos de Nuestra Señora de Luján, situada en la intersección de las calles Bynnon y 25 de Mayo de José Mármol. “Invitamos a nuestros vecinos y vecinas a que se acerquen en familia o con amigos a ver y alentar a la Selección Argentina en este partido tan importante”, indicó Mariano Cascallares, al tiempo que el intendente interino Juan Fabiani subrayó que “además de la pantalla gigante habrá stands con propuestas gastronómicas y artesanos”. Feria de artesanos y propuestas gastronómicas También en la plaza estarán presentes el viernes, sábado y domingo de 11 a 24 horas la Feria de Emprendedores y Artesanos, ofreciendo una amplia variedad de propuestas gastronómicas, juegos infantiles y también shows de artistas populares. La iniciativa, que tendrá como broche de oro la presentación de “Los Manseros Santiagueños” el sábado a las 21 horas, se realiza en articulación con el Instituto Municipal de la Economía Social de Almirante Brown.

