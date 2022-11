Prevención del chagas: lanzan testeos rapidos y tratamientos en centro de salud

Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, presentaron el proyecto “Pensemos en chagas” junto a autoridades del Laboratorio ELEA y la Fundación Mundo Sano para avanzar con políticas públicas orientadas a prevenir dicha enfermedad. La actividad se llevó adelante en el Centro Integrador Comunitario de Glew, ubicado en Garibaldi N° 220, donde se realizó la presentación formal de este programa que incluye la posibilidad de hacer testeos rápidos y tratamientos en cinco Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) del distrito. La jornada contó con la presencia del gerente de la Unidad de Negocios de Laboratorio ELEA, Ignacio Alberdi; el gerente de Marketing, Gerardo Garona; la asesora del Departamento Médico, María Florencia Carbone y el asesor de Laboratorio, Ricardo Iglesia; además de las autoridades de Fundación Sano, entre ellos su director Ejecutivo, Marcelo Abril, y la coordinadora de Proyectos, Ana Pereiro. Estos testeos rápidos se llevarán adelante de forma gratuita en los CAPS Glew Sur (Zufriategui N°3550), Ministro Rivadavia (25 de Mayo N°94), Rayo de Sol (Río Paraná N°308), 28 de Diciembre (El Gorrión, entre Jorge y el arroyo) y Loma Verde (Portugal N°1802). De esta manera, el proyecto tiene como objetivo la detección precoz y el tratamiento oportuno de chagas en personas que portan útero, por ser la transmisión vertical la principal vía de contagio de esta enfermedad en nuestras comunidades, disminuyendo la incidencia de Chagas Congénito en nuestra población y la morbi-mortalidad asociada.

