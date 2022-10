Máximo Kirchner: “Larreta se hace el guapo con los pibes para descargar la frustración por el maltrato de Macri”

El diputado nacional y presidente del Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner, dijo que desde el Frente de Todos quieren saber “quién estaba detrás de (Fernando) Sabag Montiel y Brenda Uliarte”, al pronunciar su primer discurso público desde el atentado que sufrió su madre, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la puerta de su domicilio en la noche del jueves 1° de septiembre. “Hoy leía un artículo que decía que ‘se demuestran nexos entre el centro de estudiantes de tal escuela con tal organización’. Lo que queremos saber es quién estaba detrás de Sabag Montiel y Brenda Uliarte: ahí parece que se les acaba la intriga de quién está detrás de las cosas”, afirmó el diputado nacional al hablar esta tarde en un Encuentro de la Militancia organizado por el FdT de Morón en esa ciudad. Asimismo, advirtió que “no es pensando que si suprimo a tal o cual el país va a estar mejor”, en referencia a los discursos de odio, y manifestó que “el desafío que tenemos de construir un país mejor no es queriendo suprimir al otro”. El atentado y los discursos de odio “Fue el propio presidente Macri el que decía que había que mandar quinientos o seiscientos a la Luna para que la Argentina se desarrollara”, señaló en esa línea el diputado nacional desde el escenario donde estuvo acompañado por el intendente de Morón, Lucas Ghi, la diputada Mónica Macha, y el director del Acumar, Martín Sabbatella. En otra parte de su discurso, Kirchner aseguró que “la idea de cárcel o bala ya se demostró fracasada entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983”, al comparar la dictadura cívico-militar con el eslogan de algunas organizaciones de ultraderecha como Revolución Federal. Además, mencionó lo ocurrido en la noche del jueves 1° de septiembre, cuando la Vicepresidenta fue apuntada y gatillada -sin que saliera el tiro- en la puerta de su domicilio del barrio porteño de Recoleta por Fernando Sabag Montiel, y recordó que ese día él había advertido que entre la oposición se percibía una competencia por ver “quién mataba al primer peronista”. Las tomas en los colegios porteños Kirchner, por otra parte, criticó que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, utilice un “lenguaje tan duro, tan de taita, tan de arrabal y de guapo” para “sacar chapa contra los pibes y pibas” que toman escuelas en la ciudad de Buenos Aires, y lo atribuyó a que el jefe de Gobierno “quiere descargar la frustración de bajar la mirada con Macri, que lo maltrata y lo deja sin dignidad”. El legislador se refirió así al envío de efectivos de la Policía de la Ciudad a las escuelas porteñas, para luego recordar la marcha de las antorchas realizada frente a la Casa Rosada sin que interviniera el cuerpo policial porteño. “Se ve que (a Larreta) le interesan más los jóvenes que andan con antorchas, ponen guillotinas y proponen matar al otro”, dijo. Además, cuestionó al expresidente Mauricio Macri por no haber utilizado los 45.000 millones de dólares recibidos del FMI durante su gestión para capitalizar al país y “generar la capacidad de repago de la deuda que se contrajo” en 2018. “Y la exgobernadora (por María Eugenia Vidal) no solo era tributaria del endeudamiento nacional sino que además endeudó a la provincia de Buenos Aires”, agregó Kirchner y contrastó que mientras Vidal construyó 65 escuelas en cuatro años de gestión, Axel Kicillof “ya lleva construidas 110 escuelas en tres años del gobierno”. En el acto, que se hizo en la vieja cancha de rugby del Club Los Matreros, en el centro de Morón, estuvieron los ministros Gabriel Katopodis (Obra Pública) y Juan Zabaleta (Desarrollo Social); el intendente Damián Selci (Hurlingham); la directora del PAMI Luana Volnovich; el diputado nacional Leopoldo Moreau, y los ministros bonaerenses Walter Correa (Trabajo) y Leonardo Nardini (Infraestructura), entre otros referentes del FdT.

Both comments and pings are currently closed.