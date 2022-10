A un mes del atentado a Cristina Kirchner: Máximo Kirchner cerrará plenario del Frente de Todos en Morón

Máximo Kirchner, diputado nacional y presidente del Partido Justicialista (PJ) de la Provincia de Buenos Aires, cerrará este sábado un plenario de la militancia del Frente de Todos en el partido bonaerense de Morón, en la fecha que se cumple un mes del intento de asesinato contra su madre Cristina Fernández. De acuerdo a fuentes de la organización, el evento tendrá lugar en la vieja cancha de rugby del Club Los Matreros, en el centro del partido, y la aparición del oficialista está programada para las 16. Los militantes, funcionarios y referentes invitados deberán llevar puesta una identificación en su muñeca y tomar asiento en las más de tres mil sillas que estarán distribuidas en el lugar donde transcurrirá el plenario.

