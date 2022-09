Viñales en 9 de Julio: “Se dejo de capacitar compañeros para inventar candidatos”

Así lo expresó el dirigente en la presentación de la muestra que realizó en el Consejo del PJ local con la presencia de las máximas autoridades partidarias y del Frente de Todos de esa localidad. La muestra “Historia del Peronismo en Imágenes” incluyó en la entrega de libros del General Juan Domingo Peron . El evento contó con la participación del presidente del PJ local Eduardo Cerdeira, la presidenta del bloque de concejales del Frente de Todos Julia Crespo, el ex diputado de la provincia Horacio Delgado, el concejal Chachi Malis del Frente Renovador y Fabricio Boyini secretario general de la unidad básica Juan Domingo Perón. La muestra recibió un importante respaldo sindical con la presencia de Rubén González de SMATA , Rubén Silva de la UOM , Fernanda Urquiza de CTA , Cecilia Maestrutti delegada del Ministerio de trabajo bonaerense, de La Cámpora y de la Agrupación Miles. En diálogo con la prensa local Horacio Delgado comentó “Primero agradecerle a Juan un amigo y compañero, por que la verdad estos eventos se ven en las grandes urbes y en el interior no llega, hoy se hizo 300 kilometros para estar aca y lo hace en toda la provincia de Buenos Aires, y nos sirve y mucho por que los peronistas tenemos que estar debatiendo la doctrina de Perón, sobre lo que está pasando y si el camino que transitamos está bien o lo tenemos que cambiar” Así mismo Fabricio Boyini de Unidad Básica JD Perón “Es muy necesario que nosotros los jóvenes podamos aprender y seguir nutriendonos sobre las bases de nuestro peronismo y preparar cuadros políticos para dar lucha política bien entendida” Eduardo Cerdeira Presidente del PJ 9 de Julio: “Toda esta muestra y los libros a uno lo moviliza mucho, agradecido por la muestra por que a 9 de Julio le hace falta más peronismo” Juan Maria Viñales dijo : “Agradecido a Horacio a todos los compañeros que nos invitaron, estamos haciendo lo que nos gusta, haciendo peronismo en una fecha tan importante, hace 75 el gobierno de Peron promulgaba la ley del voto femenino y un 23 de septiembre de 1973 con el 62 por ciento de los votos se que consagra por tercera vez presidente de la Argentina” y comentó “al peronismo le hace falta encuadrar compañeros, creo que se dejó de capacitar compañeros para inventar candidatos.” Contundente Viñales agregó: “El dia que dejemos de inventar cosas y nos pongamos realmente todos unidos, a trabajar, preparar compañeros que el Concejo del Partido funcione como funciona en 9 de Julio, las cosas van a ser diferentes” Tras la charla con los presentes todos se llevaron de obsequio un ejemplar de los libros del General Juan Domingo Perón, “La Comunidad Organizada”, “Conducción Política” y “El Modelo Argentino Para el Proyecto Nacional”.

