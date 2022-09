La fuerza es poderosa en Brown: donaron 4103 litros de leche en el desembarco de Star Wars

Miles de familias participaron este domingo del desembarco de los personajes del universo Star Wars por las calles de nuestro distrito, en una jornada que finalizó con una Casa de la Cultura colmada de chicos y grandes que saludaron y se fotografiaron con las y los protagonistas de Star Wars.

Y la solidaridad dijo “presente” ya que en dicha actividad multitudinaria cada familia donó un litro de leche, lo que permitió que se lograran recolectar 4103 litros del preciado alimento a beneficio del comedor Nuestra Señora de Itatí en la localidad de Burzaco. Es más, desde el Municipio de Almirante Brown a cargo de Juan Fabiani informaron que a través del programa solidario “Causa Común”, también se harán llegar las mencionadas donaciones a diversos jardines comunitarios de nuestro distrito y a reconocidas instituciones como el Cottolengo de Don Orione. “Vivimos una jornada solidaria inolvidable junto a miles de vecinas y vecinos y a las familias brownianas disfrutando del desfile de todos los personajes de Star Wars, una actividad hermosa que se había interrumpido durante la pandemia y que ahora volvió con toda la fuerza”, indicó Mariano Cascallares, quien destacó que durante toda la tarde luego del desfile la Casa de la Cultura se vio colmada de visitantes que conocieron y se fotografiaron con sus personajes favoritos. La actividad incluyó el despliegue de las tropas de la Legión 501 Garrison Argentina junto a la Rebel Legion, los Mandalorianos, Jedis, los Peques de la Galactic y todos los personajes del universo de Star Wars desfilaron por las calles de Adrogué en medio de un multitudinario marco de público.

Both comments and pings are currently closed.