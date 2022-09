Cascallares y Fabini recorrieron las obras del nuevo jardin de infantes de Glew

Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, recorrieron los avances en las obras del nuevo Jardín de Infantes en Glew, el cual se encuentra prácticamente en la etapa final y que es realizado gracias a la articulación con la Nación y la Provincia de Buenos Aires. La visita se realizó en el establecimiento ubicado en el cruce de las calles Mazzini y Tapín. Dicho edificio está compuesto por seis aulas con baño propio, un salón de usos múltiples, dependencias como dirección, secretaría y preceptoría, una biblioteca, módulos sanitarios para adultos y sala de máquinas. Este nuevo y esperado establecimiento por parte de la comunidad incluye además nuevos accesos de asfalto que benefician directamente a distintos barrios de Glew que están en constante crecimiento y avance, entre ellos Kanmar, Almafuerte, Gendarmería y Las Casitas. Durante la recorrida, Juan Fabiani sostuvo que “desde 2015 ya construimos nueve jardines con el objetivo de seguir fortaleciendo la educación pública de calidad en Almirante Brown”, al tiempo que subrayó el “desafío de seguir sumando establecimientos en todos los rincones del distrito”. Mariano Cascallares, en tanto, remarcó el trabajo articulado con Nación y Provincia e indicó que “estos nuevos establecimientos se levantan en zonas de mucha demanda por parte de la comunidad, así que serán realmente muy importantes para el desarrollo de los barrios y las localidades”. Cabe destacar que en simultáneo, el Municipio construye otros tres jardines en Longchamps, ubicado en Langenheim y Yapeyú; en San José, situado en El Chajá Nº683; y en Barrio Lindo, en la localidad de Malvinas Argentinas, específicamente en la intersección de Pasteur y Lapacho. De la recorrida participaron la subsecretaria de Infraestructura, Gabriela Fernández, y el subsecretario de Desarrollo, Planificación y Servicios Públicos, Pablo Scibilia, junto con autoridades de la empresa constructora.

