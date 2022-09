Luis Alberto Spinetta se llamará una escuela secundaria de Temperley

Luis Alberto Spinetta, uno de los máximos referentes de la cultura popular, tiene una escuela en Temperley con su nombre. Se trata de la Secundaria N°42 con orientación en arte, que organizó una votación en la que participó toda su comunidad. “Pensamos en artistas representativos y surgieron tres: Tita Merello, Mercedes Sosa y Spinetta. Primero hicimos una reseña de cada personaje para conocerlos en profundidad y luego hicimos la elección en la que ganó El Flaco por amplia mayoría”, relató Silvia Medrano, una referente de la escuela sobre el proyecto que surgió en 2019. Estudiantes, docentes y directivos fueron a las urnas colocadas en las aulas. Mientras que las familias votaron en el café concert, una propuesta que ya es un clásico de la escuela ubicada en Ángel Gallardo y Juncal. “Con su poesía y música, Spinetta representa lo que queremos trabajar en la escuela así que estamos felices con el resultado. Los chicos y chicas conocen las canciones, las tocan y se criaron con sus familias escuchándolo. Eso fue clave al momento de votación”, destacó Silvia. La escuela arrancó como parte de la Primaria Nº36, con quien comparte edificio, y en 2013 se convirtió en una secundaria completa de seis años. “En ese momento elegimos dos orientaciones que son Música a la mañana y Teatro en el turno tarde. Con el correr del tiempo fuimos ampliando cursos e hicimos una articulación con el Conservatorio Julián Aguirre para que nuestros alumnos puedan continuar estudiando ahí”, expresó Medrano, y agregó: “Y para Teatro articulamos con el profesorado Cepeac de Llavallol”. La matrícula está compuesta por 300 estudiantes que, en su mayoría, asisten a la orientación en Música. “Tenemos una tradición que es el café concert, un evento en el que los estudiantes muestran lo que trabajaron y los padres vienen a comer. Es una de las cosas que en este momento extrañamos mucho ya que somos una escuela de ámbito familiar”, indicó sobre la escuela que actualmente es dirigida por Flavia Brochetta. En el edificio se desarrollaron obras de refacción. “El Municipio hizo un arreglo muy grande para reparar los techos y paredes de la escuela que tenían filtraciones”, contó Silvia, que lleva más de diez años al frente de la escuela.

