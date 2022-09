Desarrollo Social oficializó la compatibilidad entre las becas Progresar y el Potenciar Trabajo

El Ministerio de Desarrollo Social oficializó la compatibilidad entre las becas Progresar y el programa Potenciar Trabajo con una resolución publicada en el Boletín Oficial. Ayer las autoridades anunciaron la compatibilidad establecida este viernes en la Resolución 1640 firmada por el ministro Juan Zabaleta. El artículo primero establece “que la percepción del incentivo otorgado a la población destinataria del “Programa Progresar, creado por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 84 del 23 de enero de 2014 resulta compatible con el ingreso y la permanencia de los mismos como titulares en el “Potenciar Trabajo” y la percepción del Salario Social Complementario a partir del 1° de 1° de agosto de 2022″. Entre los considerandos de la resolución se indica que “en el marco del proceso reordenamiento y mejora continua del Potenciar Trabajo”, a través de tareas de supervisión se observó la necesidad de clarificar la compatibilidad de ambos programas, toda vez que el “Progresar” se encuentra destinado a promover la finalización de los estudios obligatorios, el inicio de la formación profesional o la educación superior, mientras que el “Potenciar Trabajo” se orienta a contribuir al mejoramiento de la empleabilidad y la generación de nuevas propuestas productivas, a través de la terminalidad educativa, la formación laboral y la certificación de competencias”. “Esta decisión se sustenta además en evaluaciones técnicas y profesionales, las cuales incluyeron el relevamiento de información con jóvenes y referentes de organizaciones territoriales, autoridades gubernamentales y religiosas que permitieron evaluar con otra perspectiva las situaciones de las y los jóvenes”, precisa el texto. La diputada nacional del Frente de Todos y referenta del Frente Patria Grande, Natalia Zaracho, celebró el jueves la noticia a través de sus redes sociales y llamó a seguir “defendiendo los derechos del pueblo trabajador”. “Después de reclamar por las bajas del Potenciar llega esta buena noticia: Compatibilidad entre becas Progresar y Potenciar Trabajo. Quienes trabajan en unidades productivas van a poder estudiar con acompañamiento del Estado. Sigamos defendiendo los derechos del pueblo trabajador”, escribió Zaracho en su cuenta de Twitter. Referentes de distintos movimientos sociales habían denunciado en los últimos días la incompatibilidad de los programas Progresar y Potenciar Trabajo. “El programa Potenciar Trabajo y las becas Progresar no tienen que ser incompatibles. El recorte anunciado perjudica a 40.000 jóvenes. Le reclamamos al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que dé marcha atrás con esta decisión”, había escrito el fundador de Unidad Piquetera y diputado nacional Juan Marino en su Twitter. En ese sentido, la resolución ministerial plantea que “en el marco del proceso reordenamiento y mejora continua” del Potenciar Trabajo, “se observó la necesidad de clarificar la compatibilidad de ambos programas”, dado que el Progresar se encuentra “destinado a promover la finalización de los estudios”, mientras que el Potenciar Trabajo se orienta a “contribuir al mejoramiento de la empleabilidad y la generación de nuevas propuestas productivas”. “Que sobre esa base, y entendiendo que acompañar a las y los jóvenes en situación de vulnerabilidad para que finalicen sus estudios formales es un compromiso asumido por el Estado Nacional en su conjunto”, agrega el texto. Resolución 1640 by Télam on Scribd

Both comments and pings are currently closed.