Cascallares y Fabiani recorrieron un jardín recién ampliado entregaron libros

Durante una recorrida por el recientemente ampliado Jardín de Infantes N° 956 de Claypole, Mariano Cascallares, el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, y el subsecretario de Asuntos Políticos de la Nación, Nicolás Ritacco, entregaron libros escolares y dialogaron con las autoridades y con el cuerpo docente. La actividad se realizó en el establecimiento educativo situado en la calle Bollini Nº160 de la mencionada localidad, donde las autoridades fueron recibidas por la directora del lugar, Ingrid Karles. En este sentido, Cascallares, Fabiani y Ritacco recorrieron el lugar, que fue recientemente ampliado con obras del Municipio, dialogaron con sus maestras y entregaron libros escolares para incorporar a la biblioteca del establecimiento, al cual asisten unos 180 alumnos en dos turnos. “En Almirante Brown estamos permanentemente en contacto con nuestros jardines y escuelas, tanto para avanzar en obras de infraestructura como para potenciarlos con herramientas e insumos. En este caso con nuevos libros para que incorporen a su biblioteca”, explicó Juan Fabiani. Mariano Cascallares, en tanto, recordó que este fue uno de los primeros jardines de infantes inaugurados durante su gestión. “Anteriormente en este espacio funcionaba la antigua delegación, que luego trasladamos con un nuevo edificio en inmediaciones a la estación ferroviaria. Este jardín de infantes responde a una demanda histórica de la comunidad, en el que además recientemente terminamos obras de ampliación”, agregó. De la actividad participaron también la presidenta del Consejo Escolar, María Marta Silva; el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola; el subsecretario de Infraestructura Escolar y Arquitectura, Sebastián Vestillero; la jefa de Educación Distrital, María Inés Centurión, y el delegado de Claypole, Damián Aranda, entre otras autoridades.

