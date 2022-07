Fernando Gray recorrió el centro de Formación Laboral N° 402

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, visitó el Centro de Formación Laboral N.° 402 de Monte Grande, donde entregó elementos necesarios para una mejor calidad educativa a 1.700 estudiantes que asisten a sus cursos y capacitaciones. “Una alegría recorrer esta institución y ver cómo, a partir de sus clases, vecinas y vecinos logran insertarse en el mercado laboral. Por eso entregamos insumos y herramientas, para que puedan seguir estudiando con las mejores tecnologías”, destacó Fernando Gray en la institución ubicada en Teniente Origone 361, acompañado por el director del Centro, Diego Torres, y el secretario ejecutivo del Instituto Provincial de Formación Laboral de la Provincia de Buenos Aires, Damián Ledesma. Durante la jornada, el intendente les entregó una notebook, un CPU, un pizarrón digital, un casco virtual y joysticks que se utilizarán para dictar los cursos de Programación, Autocad, Community Manager y Diseño Gráfico, y también telas para los talleres de Modista. En el Centro de Formación Laboral N.° 402, además, se brindan capacitaciones para trabajos de electricista y gasista, administración de empresas y servicios de hotelería, y se dictan cursos de inglés. El objetivo principal de la institución es capacitar a las alumnas y los alumnos para que se desempeñen en el campo profesional con herramientas actualizadas. Durante la jornada, también estuvieron presentes la directora general de Recursos Humanos, Analía Heredia, el presidente del Consejo Escolar, David De Lio, y el subsecretario de Cultura, Alejandro Correa.

