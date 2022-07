Cascallares y Fabiani entregaron cunas y ajuares a madres de recién nacidos y embarazadas

En el marco del programa municipal, “Al Bebé su cuna 2022”, Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, entregaron cunas y ajuares a madres de recién nacidos y embarazadas del distrito. La presentación se realizó en la Casa Municipal de la Cultura y contó con la presencia del secretario de Salud, Walter Gómez y su par de Desarrollo, Seguridad Social y DDHH, Bárbara Miñán, además del secretario de Gestión Descentralizada, Atilio Gari, vecinas y vecinos del distrito y directivos y coordinadores de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), donde se llevó adelante la evaluación de los factores de riesgo de las familias incluidas en el programa. El objetivo de la iniciativa es promover medidas socio sanitarias equitativas, como política de Estado Municipal, tendientes a establecer hogares seguros para los bebés recién nacidos en el Municipio y así prevenir factores de riesgo. Con estas acciones también se promueven los hábitos de sueño saludable y seguro. En la oportunidad, Cascallares -que subrayó la importancia de darle continuidad a la entrega de elementos tan importantes, en el marco de la iniciativa- agradeció la tarea llevada adelante en los Centros de Salud que, con equipos interdisciplinarios, evaluaron las necesidades de las familias para incluirlas en el programa municipal. En tanto Juan Fabiani reconoció la labor de las cooperativas (Potenciar Trabajo) que se encargaron de construir las cunas, según criterios del Consenso sobre Mobiliario Infantil Seguro de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP). Finalmente, Fabiani destacó la puesta en marcha de políticas que garantizan los derechos de las vecinas y vecinos. “Este es el camino y lo estamos transitando juntos”, expresó. Durante la jornada se entregaron 28 kits compuestos por una cuna, colchón, 2 juegos de sábanas, manta polar y toalla. Cabe señalar que esta fue la primera partida de cunas y ajuares del año y que son alrededor de doscientos los kits que serán entregados próximamente.

