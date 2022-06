La Justicia de Faltas de Almirante Brown impone millonarias multas a Edesur

El Municipio de Almirante Brown, a través de la Oficina de Defensa del Consumidor y del Tribunal de Faltas, impone millonarias multas a la empresa Edesur en defensa de los vecinos y vecinas del distrito ante las reiteradas deficiencias en la prestación del servicio eléctrico. En este sentido, la Comuna browniana ya denunció administrativamente, judicialmente y ante el ENRE a la prestadora privada al tiempo que informó que desde la oficina local de Defensa del Consumidor se está asesorando y acompañando a la comunidad damnificada por el deficiente servicio de la empresa. Este importante accionar permitió incluso que en las últimas semanas la empresa Edesur pague una multa millonaria a cientos de vecinos y vecinas de la localidad de San José que denunciaron falencias en el servicio, que fueron desde cortes de luz, hasta baja tensión y quema de artefactos. “Atentos a las grandes falencias de Edesur y el enorme perjuicio hacia nuestros vecinos y vecinas que están padeciendo fuertemente los cortes de luz, desde la oficina de Defensa del Consumidor que pusimos en marcha en 2015 estamos reclamando a la prestadora privada por cada interrupción en el suministro y cada caso de baja tensión”, indicó Mariano Cascallares. En esa línea se expresó también el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, quien remarcó que “además del asesoramiento a los vecinos y el acompañamiento, se realizan fuertes intimaciones a la empresa para que reditúe a los damnificados por daño directo y resuelva las interrupciones y fallas en el suministro”. Finalmente, el presidente del Tribunal de Faltas browniano, Gustavo Cassieri, instó a los vecinos y vecinas a que “se acerquen a la oficina de Defensa al Consumidor, ya sea de forma presencial o virtual, para seguir avanzando con los cientos de sanciones a la empresa para que brinden una respuesta en el servicio y también económica en el menor tiempo posible”. Cómo denunciar Los vecinos y vecinas que tengan inconvenientes con la prestación del servicio pueden realizar la denuncia ante Defensa al Consumidor de forma presencial en Rosales N°3112, primer piso, o virtual a través de la página https://almirantebrown.gov.ar/defensadelconsumidor/ . En ambos casos hay que completar una serie de datos personales, presentar una factura del servicio y explicitar el problema acontecido, ya sea por falta de luz, interrupciones en el servicio, baja tensión o quema de artefactos electrónicos. Posteriormente, la oficina de Defensa al Consumidor del Municipio de Almirante Brown se hace cargo de llevar adelante la medida durante el proceso judicial. La oficina de Defensa al Consumidor brinda su atención de lunes a viernes de 8 a 14, y también está disponible en esos mismos días y horarios para evacuar dudas la línea telefónica 5034-6200 internos 211 / 212 / 213 y el email defensaconsumidor@brown.gob.ar.

