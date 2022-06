La rama femenina del Movimiento Peronista Lomense organizó un encuentro por el Día del Padre

El pasado viernes la concejala del Frente de Todos Vilma Gonzales acompañada por la rama femenina del Movimiento Peronista Lomense realizó un almuerzo para agazajar a los padres de la agrupación en víspera de su día. En este marco Gonzales comentó:

“Estuvimos con las compañeras de la rama femenina y obviamente en visperas del Día del Padre sabemos que es un día muy importante para muchos, para lo que los tienen como para los que no” y agregó “ para lo que no lo tenemos es un día un poco triste, pero valorandolo por las muchas enseñanzas que nos han dejado, y en ello ver el trabajo que han hecho los compañeros, lo que venimos haciendo día a día, compartir una mesa compartir un algo, reconocerlos por su día y por su labor, por la educación que le han dado a su hijos, y por todo lo que hacen al peronismo”

Sobre el trabajo en concejo agregó

“El trabajo del concejo es muy importante, es un orgullo estar ahi pero esto no se pierde esto es lo que te da vida te da ganas”

Sobre la tradición del movimiento al realizar estos encuentros comentó

“Es muy familiero nuestro Frente Peronista Lomense , siempre estuvimos unidos por esta fechas tan lindas , tan familiares y es lo que nos une y nos convoca seguir trabajando” expresó la concejal Vilma Gonzales.

