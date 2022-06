Brown celebra el “Dia de la Bandera” en la plaza Belgrano de Burzaco

El Municipio de Almirante Brown informó que, en el marco del 202º aniversario del fallecimiento del General Manuel Belgrano, este lunes 20 de junio se llevará a cabo el tradicional acto patrio y desfile oficial del Día de la Bandera en la Plaza Manuel Belgrano de la localidad de Burzaco. La celebración que contará con la participación de Mariano Cascallares y del intendente interino del distrito, Juan Fabiani, tendrá lugar a partir de las 10.30 horas en la plaza ubicada en la intersección de las calles 25 de Mayo y Quintana, donde se erige el primer Monumento a nuestra Insignia Patria inaugurado en el año 1943. Como es tradicional, durante la celebración alumnos de cuarto año de las escuelas primarias del distrito realizarán la promesa al pabellón nacional en el marco de una ceremonia por demás emotiva. El Municipio invitó a las vecinas y vecinos del distrito de participar de la jornada festiva para homenajear juntos al General Manuel Belgrano y su Gesta Patriótica luego de que este evento se suspendiera durante dos años a raíz de la pandemia

Both comments and pings are currently closed.