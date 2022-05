Educacion ambiental: en Alte B rown suman escuelas a la campaña de clasificación de reciclables

El Municipio de Almirante Brown, en articulación con Acumar, está acelerando la entrega de cestos y recipientes a instituciones educativas que se continúan sumando a la campaña de clasificación inicial de materiales reciclables. Articuladamente, las secretarías de Política Ambiental y Hábitat y de Gestión Descentralizada de la Comuna vienen dándole impulso a esta iniciativa tendiente al acopio de materiales reciclables que posteriormente son entregados a las distintas cooperativas de reciclado que forman parte del programa Eco-Inclusión. Mariano Cascallares destacó que “con ese proceso de recolección, clasificación y reciclado de papel, cartón, plásticas, vidrios y metales promovemos un acertado tratamiento de los residuos evitándose así la contaminación y degradación del ambiente”. Por su parte Juan Fabiani resaltó el costado educativo y pedagógico que tiene la campaña que se desarrolla con cada vez más fuerza en las escuelas brownianas. Se informó que cada establecimiento educativo designa a personal y estudiantes que tienen a su cargo la tarea de clasificación y acopio de los distintos elementos y que reciben un curso de capacitación y herramientas para cumplir el cometido fijado. La iniciativa tiene como alcance a todas las Instituciones Educativas que se encuentran inscriptas dentro del Programa de Recolección Diferenciada por Instituciones que abarca a todas las localidades del Municipio. “Ya entregamos 600 recipientes de cartón reciclado provenientes de Acumar, y otros plásticos -adquiridos por la Secretaría de Gestión Descentralizada- (dependiendo de la necesidad de cada escuela) a 96 instituciones educativas de todos los niveles (jardines de infantes, Primaria y Secundaria)”, consignó el secretario de Política Ambiental y Hábitat, Ignacio Villaronga. “El objetivo del Programa es que nuevas instituciones adhieran y se inscriban, así como también poder llegar a instituciones deportivas, centros de jubilados, además de incorporar paulatinamente a las dependencias municipales, provinciales y nacionales con sede en nuestro distrito”, agregó el funcionario. Por otra parte, adecuándose a la necesidad de cada una de las instituciones que se encuentran en el programa, se otorgan capacitaciones realizadas mediante Power Point para los tres niveles educativos, y se prevé comenzar pronto con las capacitaciones presenciales, para alumnos, docentes y auxiliares que, se estima, tendrán una hora de duración donde serán teóricas y prácticas, con su correspondiente ronda de preguntas, indicó desde Gestión Descentralizada Ignacio De Candia, director de Barrido y Recolección y uno de los responsables de la entrega de recipientes a las instituciones educativas.

