Quilmes: Detuvieron a un policía acusado de robar a censistas

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvo en las últimas a un agente de la Policía Bonaerense que realizó un raid delictivo junto a una mujer en la zona del partido de Quilmes. Los delincuentes quedaron filmados en un video de una cámara de seguridad en el momento que le robaban a un grupo de censistas que estaban en la puerta de un domicilio, a la espera que saliera un vecino para censarlo. El policía ladrón fue identificado como Mauro Leonardo Garone, de 41 años, quien presta servicio en la seccional de 4ª en Avellanada. Su cómplice, por su parte, se trata de Ángela Abigail Mozart, de 25 años. Ambos tienen domicilio en Quilmes, en el Sur del Conurbano bonaerense. El primero de los robos del que se tomó conocimiento ocurrió en el cruce de Miguel Cané y Paraguay, cuando Garone descendió de un Volkswagen Voyage con su pistola reglamentaria encapuchado. Ahí se encontraban dos censistas en la puerta de un domicilio a la espera de realizarle el trámite a un vecino de la zona. En ese momento, Garone se acercó y las víctimas rápidamente le entregaron sus pertenencias, como quedó registrado en las cámaras de seguridad de la cuadra. Luego, el policía volvió a su auto y escapó a toda velocidad. Tras el asalto, las censistas corrieron en busca de ayuda. En paralelo, el vecino que tenía que ser censado salió e intentó frenar a los delincuentes, pero ya habían escapado. Tras el robo, las víctimas alertaron al 911. De este modo, se ordenó un operativo cerrojo para dar con los delincuentes. Así, un grupo de agentes de la PSA, que había sido alertado, observó en el cruce de Belgrano y Formosa al Voyage del sospechoso y comenzó a seguirlo. En ese momento, los agentes interceptaron el auto que era conducido por Garone, quien una vez que detuvo su marcha, se identificó como integrante de la Policía Bonaerense. El personal de PSA comenzó a revisar el vehículo y allí encontró dos celulares que no le pertenecían. Entonces, iniciaron una requisa. En el procedimiento secuestraron un arma provista por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires calibre 9 mm, marca Bersa Thunder, con municiones intactas alojadas en el cargador. Luego, una réplica y más pertenencias de otras víctimas, como las planillas para realizar el Censo, dinero, celulares y ropa: todo había sido robado por la pareja de delincuentes. El caso quedó en manos de la fiscal Karina Gallo, titular de la UFI Nº4 de Quilmes, quien investiga el caso como robo agravado por el uso de armas de fuego. También, Asuntos Internos del Ministerios de Seguirdad Bonaerense fue alertado por el hecho. Los dos detenidos: el policía y su cómplice Los dos detenidos: el policía y su cómplice Por otro lado, este miércoles también se conoció que la Policía de la provincia de Jujuy detuvo a tres personas que se hacían pasar por censistas mientras tomaban datos en un barrio de la ciudad de La Quiaca. Los sospechosos fueron sorprendidos cuando engañaban a un vecino para sacarle toda la información. Según publicaron los medios locales, el trío estaba conformado por dos mujeres y un hombre que comenzaron a indagar en el barrio sin exhibir la documentación ni la ropa que los identifica como personal destinado al Censo Nacional. Luego de la detención, las autoridades pudieron constatar que se trataba de tres personas con domicilio en la ciudad de Villazón, Bolivia, quienes no pudieron explicar por qué estaban en ese barrio jujeño. De acuerdo con el diario El Tribuno de Jujuy, los falsos censistas fueron trasladados hasta la Seccional 17, donde quedaron detenidos a disposición de la Justicia. El procedimiento se dio en el marco de un operativo ordenado por la Unidad Regional 5 La Quiaca, que se implementó en las horas previas al comienzo del Censo.

Both comments and pings are currently closed.