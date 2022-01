Advertencia de la OMS. “No hay evidencia de que chicos y adolescentes sanos necesiten un refuerzo”

La científica jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) Soumya Swaminathan explicó que actualmente no hay evidencia de que los chicos y adolescentes sanos necesiten una dosis de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus. Swaminathan mencionó en conferencia de prensa que con el tiempo parece haber una reducción de la inmunidad de la inmunización contra la variante Ómicron. Aunque aclaró que es necesario hacer más investigaciones para determinar quién necesita dosis de refuerzo. La científica jefe de la OMS dijo que “no hay evidencia en este momento de que los chicos sanos o los adolescentes sanos necesiten refuerzos, no hay evidencia en absoluto”. Qué dijo la OMS sobre el criterio para aplicar los refuerzos de vacunas contra el coronavirus Swaminathan anticipó que el principal grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud debatirá cómo los países deberían considerar aplicarles a sus poblaciones refuerzos de las vacunas contra el COVID-19. La científica jefe de la Organización Mundial de la Salud explicó que “el objetivo es proteger a los más vulnerables, a los que corren el mayor riesgo de enfermarse gravemente y morir”. Swaminathan mencionó que los grupos de mayor riesgo por el coronavirus son “las poblaciones de edad avanzada, personas inmunocomprometidas con afecciones subyacentes, y también trabajadores de la salud”. Israel aplica refuerzos de la vacuna contra el coronavirus a chicos a partir de los 12 años. Mientras que la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) autorizó a principios de este mes el uso de una tercera dosis de la vacuna Pfizer y BioNTech entre los 12 y los 15 años. En Hungría y Alemania recomiendan que todos los chicos de entre 12 y 17 años reciban una vacuna de refuerzo contra el COVID-19.

