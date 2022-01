Cuáles son los nuevos criterios para considerar los casos positivos

Los ministros de Salud de todo el país reunidos en el Comité Federal de Salud (Cofesa) establecieron el viernes nuevas pautas en relación a la actualización del criterio clínico y epidemiológico para la confirmación de casos de Covid-19. La Nación y las provincias establecieron que “se clasificará como caso confirmado toda persona que reúna al menos uno de los criterios epidemiológicos y uno de los criterios clínicos establecidos”. Así, se considerará caso confirmado de Covid a: 1 – “toda persona que haya tenido contacto estrecho con un caso confirmado en los últimos 10 días”. 2 – A quien haya “participado de un evento o espacio social/laboral en el cual se haya producido al menos 3 casos confirmados (brote)”. 3 – “que resida en una zona con muy alta incidencia (superior a 500 casos cada 100 mil habitantes en los últimos 14 días) y que presente dos o más síntomas (fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, vómitos/diarrea/dolor de cabeza/dolor muscular) o pérdida repentina del gusto/olfato”.

