El municipio extiende el operativo frente al temporal que afectó a la región

El Municipio de Almirante Brown informó que durante toda la noche y en la jornada de hoy viernes continúa llevando adelante un intenso operativo dando respuesta frente al temporal que azotó a toda la zona sur del Conurbano en esta jornada. Mientras el intendente interino Juan Fabiani sigue recorriendo los barrios supervisando las intervenciones de los equipos comunales, Mariano Cascallares monitoreaba anoche la situación desde el Centro de Operaciones Municipal (COM) en Burzaco. En efecto, los equipos de la Comuna continúan recorriendo los barrios y las localidades interviniendo en casos de árboles y postes afectados por el viento, como también reforzando los trabajos de limpieza y desobstrucción de cursos de agua que se realizan durante todo el año. La tarea es llevada adelante por el equipo de Defensa Civil del Municipio browniano. Y también participa personal y cuadrillas de la Secretaría de Gestión Descentralizada y los equipos de las Delegaciones Municipales. El Municipio browniano informó que para emergencias están disponibles las líneas telefónicas 2206-1300 o 4238-2595. También se está trabajando muy fuerte desde la Oficina de Defensa del Consumidor asesorando y acompañando a los vecinos en relación a reclamos con empresas de servicios públicos.

