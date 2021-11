La CGT Regional Lomas de Zamora inaugurará el Paseo de la Justicia Social

La CGT Regional Lomas de Zamora inaugurará este viernes a partir de las 11 la obra de puesta en valor del Paseo de la Justicia Social, ubicado en la Plaza Grigera, sobre el sector de que da a la avenida Yrigoyen al 8700. La actividad contará con la presencia de los integrantes del Consejo Directivo de la CGT Regional Lomas, además de referentes de distintos gremios y dirigentes políticos y sociales. En esa ocasión la central gremial reafirmará su compromiso con el Gobierno nacional y las medidas que tome “con vistas a lograr Desarrollo Sustentable, Producción y Trabajo Digno”, según informó en un comunicado.

Both comments and pings are currently closed.