En Almirante Brown convocan a jóvenes de 18 a 25 años a inscribirse en la policía bonaerense

El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de Almirante Brown informaron que se encuentra abierta la inscripción de cadetes para sumarse a la Policía Bonaerense. Las y los aspirantes se formarán para la Policía Local, la Policía Comunal, la Policía Rural y para sumarse a las Fuerzas Especiales en territorio bonaerense. El Municipio que conduce Mariano Cascallares informó que la convocatoria es para jóvenes de entre 18 y 25 años para sumar 20 mil cadetes policiales en toda la provincia de Buenos Aires. Las y los interesados pueden inscribirse ingresando en mseg.gba.gov.ar o directamente en el Municipio de Almirante Brown escribiendo a almirantebrowningresopolicial@gmail,com o comunicándose telefonicamente al 2206-1325 o al número de wats app 11-5661-3583. El intendente Mariano Cascallares destacó la importancia de que vecinas y vecinos brownian@s se inscriban como cadetes policiales porque luego cumplirán funciones en nuestro distrito, al tiempo que remarcó: “Queremos incorporar a la Fuerza de Seguridad de la Provincia a los vecinos y las vecinas que tienen el compromiso necesario y la vocación para proteger a nuestra comunidad”.

Both comments and pings are currently closed.