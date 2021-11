Denuncia de abuso en un jardín de El Jagüel, lincharon a docentes

Un profesor de educación física y una maestra del jardin n° 922 fueron denunciados por abuso sexual y violencia ejercida sobre los menores. Padres y madres arribaron al establecimiento para agredir a la docente acusada. El Frente de unidad convocó un paro y movilización en el distrito. El Suteba de Echeverría – Ezeiza convocó para este 24 de noviembre un paro distrital del Frente de Unidad Docente de Esteban Echeverria, ante la situación de violencia generada por padres y madres en el jardin n° 922 de El Jagüel. Además habrá una concentración a las 9 horas en Jefatura distrital de Echeverria. Todo comenzó con un grupo de padres y madres de alumnos que denunciaron a un profesor de educación física, de aldededor de 25 años, y una maestra, de 40 años, de dicho establecimiento por abuso sexual y violencia ejercida sobre los menores. En ese contexto se acercaron en la mañana de este martes a la puerta del jardín en el horario del ingreso escolar para agredir a los docentes involucrados. La maestra fue arrojada al piso y golpeada con puñetazos y patadas. Los agresores, además, no dejaban intervenir a la policía. Fuentes judiciales informaron a DiarioConurbano.com que hay una denuncia contra dos docentes de ese establecimiento la UFI 3 de Echeverría que recién se radicó este martes. Por eso no se han tomado medidas con los denunciados y recién empiezan a determinarse quién habrían sido las víctimas, para comenzar con las pericias propias del caso.

