Kicillof recibe a los intendentes del Frente de Todos: Presupuesto 2022 y reelecciones indefinidas

El cónclave oficialista, tras el cimbronazo de las elecciones, tendrá como ejes el Presupuesto del año próximo y las reelecciones indefinidas. Además, habrá otros temas: Se hará un repaso de la gestión provincial y una proyección de los dos años que quedan por delante. También Gobernación planteará la creación de un Ministerio de ambiente y reimpulsar a la política de viviendas. En este marco, Axel Kicillof busca apuntalar una especie de relanzamiento de su administración luego de la derrota en las urnas.

