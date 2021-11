La economía continúa su recuperación y hay más producción que a comienzos de 2021

La actividad económica inició el último tramo de 2021 con una consolidación de la recuperación registrada en los meses previos, con el 70% de los sectores productivos con un mejor desempeño respecto al primer trimestre del año y, en algunos rubros con récord de producción en casi 50 años, según datos de septiembre, octubre y lo que va de noviembre relevados en el Informe de Panorama Productivo del Centro de Estudios para la Producción (CEP-XXI), que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo. En concreto, en septiembre, 433 de 622 sectores productivos (el 70%) mejoraron su desempeño respecto al del primer trimestre del año, entre los que se destacan las ramas de gastronomía, turismo, transporte de pasajeros y actividades culturales, a medida que las actividades que venían liderando la mejora económica empiezan a moderar su ritmo de expansión. Así, la gradual normalización de la actividad económica está permitiendo una mayor homogeneidad en los ritmos sectoriales de recuperación, que hasta ahora se venía dando de una manera demasiado dispar. “El incremento de la circulación está impactando directamente en las actividades más castigadas por la pandemia, tales como gastronomía, turismo, servicios recreativos y culturales, el transporte de pasajeros y ciertos segmentos del comercio minorista (particularmente el de indumentaria y calzado, con mayor presencia en centros de compras)”, explicó el Panorama mensual del CEP-XXI. La actividad econmica inici el ltimo tramo de 2021 con una consolidacin de la recuperacin registrada en los meses previo

La actividad económica inició el último tramo de 2021 con una consolidación de la recuperación registrada en los meses previo Otro de los sectores que mostró una fuerte mejora fue el hidrocarburífero –indirectamente beneficiado de la suba de la movilidad–, con el consiguiente impacto en la cadena de proveedores industriales, lo que contribuyó a que gradualmente la recuperación económica vaya siendo más homogénea. Según los últimos números del Indec, la economía ya superó levemente el nivel de febrero de 2020, a lo que agrega que “los primeros datos adelantados de septiembre, octubre y lo que va de noviembre auguran en líneas generales una consolidación de dicha tendencia de recuperación”. Eso, señaló el informe, podría indicar que “la actividad económica está ya en niveles similares o incluso superiores al promedio de 2019”. También en base a datos del Indec, la industria creció 1,1% mensual en septiembre y, en términos anuales, mejoró 14,3% frente al mismo mes de 2019 -con casi el 80% de los sectores operando por sobre los niveles de ese momento- y 8,6% respecto a septiembre de 2018, mientras que el uso de la capacidad instalada en la industria superó el 65%, su mayor nivel desde abril de 2018. En consecuencia, la industria volvió a crear puestos de trabajo en septiembre, después de cuatro meses de estabilidad, y ya cuenta con 42.000 trabajadores y trabajadoras más que a finales de 2019 (un alza del 3,7%). Algunos de los sectores más dinámicos en materia laboral fueron el farmacéutico (que alcanzó el mayor nivel de su historia, con más de 40.000 puestos de trabajo formales), el de maquinaria agrícola (con la mayor cantidad de puestos de trabajo formales desde 2013) y ciertos segmentos de la industria de alimentos y bebidas, como cervezas, proteínas animales, alimentos para animales o productos de molinería, que actualmente tienen el mayor número de trabajadores y trabajadoras de por lo menos 25 años. La actividad econmica inici el ltimo tramo de 2021 con una consolidacin de la recuperacin registrada en los meses previos con el 70 de los sectores productivos con un mejor desempeo respecto al primer trimestre del ao

La actividad económica inició el último tramo de 2021 con una consolidación de la recuperación registrada en los meses previos, con el 70% de los sectores productivos con un mejor desempeño respecto al primer trimestre del año. “Desde enero a septiembre, la producción industrial creció 6,0% contra 2019, lo que la convierte en una de las recuperaciones industriales más veloces del mundo(a)Informe Centros de Estudios de la Producción(A) “Desde enero a septiembre, la producción industrial creció 6,0% contra 2019, lo que la convierte en una de las recuperaciones industriales más veloces del mundo, detrás de la de China (+13,4%), pero por encima de países como Brasil (0,0%), Chile (+2,0%), España (-3,2%), Francia (-5,8%), Italia (-1,1%), India (-2,5%), México (-2,9%), Alemania (-6,7%), Estados Unidos (-1,3%) o Japón (-6,0%)”, destacó el documento. Puntualmente, el rubro de maquinaria agrícola está teniendo el mejor año del siglo XXI, con la producción de tractores a puntos de alcanzar los registros más altos desde 1986, mientras que el sector del calzado alcanzó en septiembre la mayor producción en cinco años. En cuanto a los datos adelantados de octubre y noviembre, basados en el consumo de energía de la industria, en el décimo mes del año la producción creció 2,4% contra octubre de 2019 (mes en el que hubo tres días hábiles más que en octubre de 2021, que contó con un fin de semana “extra” largo por el feriado del 12 de octubre) con 9 de 14 sectores industriales en expansión frente a 2019. Los datos preliminares de las últimas 4 semanas muestran que el consumo de energía industrial fue el más alto en cuatro años para esta época del año, superando en 4,4% a 2020, en 3,1% al de 2019, y 2,8% al de 2018.

