Más de 5 mil estudiantes de Almirante Brown participaron de un triatlón en el polideportivo municipal

Más de 5 mil estudiantes de escuelas públicas primarias de Almirante Brown participaron del Triatlón organizado por la Comuna, a través del Instituto Municipal del Deporte, conjuntamente con la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología y la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires. Luego de ocho años, el Polideportivo Municipal de Ministro Rivadavia fue escenario del retorno de una esperada competencia entre las y los estudiantes de Almirante Brown. Durante las jornadas deportivas los estudiantes de 81 escuelas de las diversas localidades del distrito compitieron en las disciplinas de lanzamiento de pelotita, velocidad y salto en largo. Con el firme objetivo de continuar dándole impulso al deporte, el Municipio que conduce Mariano Cascallares promueve el desarrollo de este tipo de actividades donde la juventud es el centro y el deporte la herramienta que permite la inclusión y socialización de los chicos. Acompañaron a los estudiantes y disfrutaron de la competencia, el presidente del Instituto del Deporte municipal, Jonathan Frisa y el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola, además de autoridades de la Dirección General de Escuelas bonaerense, entre otros.

Both comments and pings are currently closed.