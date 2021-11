Emotivo reconocimiento a los enfermeros y las enfermeras de Almirante Brown

“Son parte sustancial e importante de nuestro sistema de salud y han demostrado ser insustituibles en la atención de nuestros vecinos en esta pandemia y en la prevención y en un complejo y gran operativo de vacunación contra el Covid. Lo han hecho con valentía y solidaridad y merecen todo nuestro reconocimiento, más aún cuando algunos dieron su vida en la lucha contra esta enfermedad”, dijo hoy el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares al encabezar la ceremonia de homenaje a los enfermeros y enfermeras brownianos en el Día de la Enfermería Nacional. La ceremonia se cumplió en el paseo Hugo Peña, en la calle Erézcano y las vías del Roca, donde se encuentra el monumento a la Enfermería, obra del recordado escultor browniano Oscar Rivera. El homenaje contó con un marco de abanderados de las escuelas brownianas de Enfermería, delegaciones de los Hospitales Lucio Meléndez de Adrogué, Arturo Oñativia de Rafael Calzada, la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Longchamps, del Hospital Emilio Burgwardt de dicha localidad y de los distintos centros de atención primaria diseminados en las localidades brownianas. El intendente Cascallares estuvo acompañado por la titular de la Casa de la Enfermera, Margarita López, el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; el presidente de la Cruz Roja Argentina, Diego Tipping; el Subsecretario de Calidad, Regulación y Fiscalización del Ministerio de Salud de la Nación, Alejandro Costa y secretario de Salud del Municipio, Walter Gómez, entre otros. Tras entonarse las estrofas del Himno Nacional, la titular de la Casa de la Enfermera, Margarita López fue la encargada de dar la bienvenida a las autoridades, en tanto del coordinador del CAPS 12 DE Don Orione, Diego Reinoso, destacó la labor del personal de enfermería que ha dado testimonio de valentía y solidaridad para “hacerse cargo de las heridas y cuidar a los enfermos”. Del mismo modo, el titular de la Cruz Roja Argentina puso de relieve la labor de los enfermeros y enfermeras en la pandemia, elogió el enorme trabajo concretado en Almirante Brown y resaltó que son muchos los brownianos que están estudiando enfermería, adelantando que precisamente un browniano será premiado este año como el mejor estudiante a nivel nacional por dicha institución. Seguidamente, los doctores Alejandro Costa y Walter Gómez pusieron de manifiesto la esmerada labor de enfermos y enfermeras de todo el sistema de salud y su solidaridad con los vecinos y pacientes en la pandemia. Tras las palabras del intendente Cascallares hubo entrega de reconocimientos al personal de enfermería de los centros de atención primaria de la salud (CAPS) La Gloria de San José, 16 de Rafael Calzada, 12 de Don Orione, Caps 4, 7, 29 y 30, además al personal de los Hospitales Lucio Meléndez, Arturo Oñativia, Emilio Burgwardt y la UPA de Longchamps. Finalmente, se depositaron ofrendas florales en memoria de los enfermeros fallecidos en la lucha contra el covid.

