La agrupación Comunidad Organizada Lomense reinauguró su sede con vecinos y militantes

Con un gran festejo el espacio político que integra el Frente Ciudadano Lomense organizó su acto del cual participó Vilma González, candidata a concejal del Frente de Todos Juan Carlos Cisterna, subdelegado de Ingeniero Budge, Angel Hidalgo Secretario General de la agrupación, entre otros.

