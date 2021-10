Cascallares firmó convenios con vialidad para avanzar con obras de pavimentación

El intendente municipal, Mariano Cascallares, y el director Nacional de Vialidad, Gustavo Arrieta sellaron tres convenios para la puesta en marcha de nuevas obras de pavimentación en calles de Almirante Brown, en el marco del “Programa de sostenimiento de redes conexas para el fortalecimiento de la red troncal de la Nación”. La rúbrica se llevó adelante en el salón Bijou de la Casa Municipal de la Cultura y contó con la presencia, entre otros funcionarios, del presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko, el secretario de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos, Fernando Lorenzo, su par de Gobierno, Juan Fabiani y la subsecretaria de Infraestructura, Gabriela Fernández. Ambas partes acordaron aunar esfuerzos para resolver necesidades que requieran soluciones viales con el objeto de mejorar la transitabilidad, seguridad vial y conectividad, en especial para accesos a ciudades, desvíos, conexiones a otras localidades y a la Red Nacional vial. Los tres convenios corresponden a la pavimentación en hormigón simple y rehabilitación de arterias principales del distrito de comunicación Este-Oeste e interconexión de rutas provinciales (RP Nº 4, 49, 205 y 210). En las localidades de Glew y Longchamps, se prevé la pavimentación de General Mitre entre Av. Hipólito Yrigoyen y Raúl Soldi (7 cuadras); y de Bolívar entre Av. Tomás Espora y Presidente Rafael Castillo (7 cuadras). En Burzaco y San Francisco de Asís, se pavimentará Manuel Araujo entre Angelina Pagano y Av. República Argentina (17 cuadras), y entre Humahuaca y Av. Blas Parera (4 cuadras). Además tendrá nuevo pavimento la Av. Blas Parera entre Manuel Araujo y Virrey Loreto (5 cuadras), en el límite con Florencio Varela. Por otro lado, se realizará la rehabilitación de las calles Amenedo y Presidente Perón, en las localidades de Adrogué, Burzaco y Rafael Calzada. Ambas trazas se pavimentarán entre las avenidas Tomás Espora y Tte. Gral. Donato Álvarez. En el lugar se prevé la ejecución de capas de rodamiento en concreto asfáltico y hormigón simple. Se rehabilitarán aproximadamente 86 cuadras. Todos los trabajos, que se iniciarán en el mes de noviembre, incluyen obras de desagües complementarios y su plazo de ejecución es de 180 días.

