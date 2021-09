Imputaron a una exrecaudadora de la campaña de Vidal 2019 que estafó a un aportante

Una mujer que trabajó en la recaudación de fondos de campaña de María Eugenia Vidal para su frustrada reelección como gobernadora bonaerense en 2019 fue imputada por estafar por $700.000 pesos a un aportante de la Ciudad de Mar del Plata, al utilizar una línea telefónica en la que exigía dinero haciéndose pasar por la entonces candidata, informaron este jueves fuentes policiales y judiciales. El hecho había sido denunciado el último 12 de junio por la exsecretaria privada de Vidal en la gobernación provincial, María Soledad Borsani, en la Fiscalía de Delitos Económicos marplatense. De acuerdo a la denuncia de Borsani, una mujer encargada en su momento de reunir fondos para la campaña electoral de 2019 de Juntos por el Cambio había contactado a Guillermo Enrique Moreno, un vecino marplatense y colaborador habitual de ese espacio político, y lo había hecho desde una supuesta línea en la que se hacía pasar por la actual candidata a diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fuentes judiciales indicaron que la mujer utilizaba “un whatsapp con una foto de perfil de la exgobernadora” Vidal, y que por su función como recaudadora sabía que Moreno había sido aportante en la campaña 2019 y logró que el hombre realizara distintos depósitos por un total de $700.000 pesos. La mujer utilizaba “un whatsapp con una foto de perfil” de Vidal, y que por su función como recaudadora sabía que Moreno había sido aportante en la campaña 2019 y logró que el hombre realizara depósitos La acusada argumentaba desde esa cuenta telefónica que se encontraba “en grandes problemas financieros” y que necesitaba “dinero para solventarse económica y familiarmente, utilizando una cuenta de un tercero para evitar la persecución socio-política”. A partir de la intervención de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) marplatense, se identificó a la presunta responsable de la maniobra, y el fiscal David Bruna pidió el allanamiento de su vivienda en la calle Ecuador al 1600. Una vez avalado por la Justicia de Garantías, el procedimiento se realizó este jueves, y permitió el secuestro de fotocopias de distintos DNI, chips telefónicos de distintas compañías, teléfonos celulares, tarjetas de crédito y débito de diferentes bancos, y una carta documento enviada por la víctima. Además se encontró un portarretrato con una fotografía recortada de una revista de Vidal. Las fuentes agregaron que la acusada y otra mujer que se encontraba en la vivienda fueron imputados por “estafas reiteradas”, y quedaron en libertad.

