Alumnos y alumnas del Jardín Nº 912 entrevistaron al Intendente Cascallares

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, visitó el Jardín de Infantes Nº 912 de Rafael Calzada, donde los alumnos y alumnas de las salitas roja, azul y turquesa le realizaron una entrevista sobre su vida, en el marco de un proyecto educativo sobre el ejercicio democrático. La idea surgió porque en los próximos días los estudiantes deberán elegir a un abanderado y sus escoltas para los actos escolares. En ese contexto, el jefe comunal encabezó una charla distendida y amena respondiendo preguntas que los niños y niñas prepararon para la ocasión. Durante la jornada, que se llevó adelante en el establecimiento ubicado en 9 de Julio 2673, Cascallares se expresó sobre su vida, su familia, sobre su rutina cotidiana y la actualidad de nuestro distrito. “Nací, me crié y vivo actualmente en la localidad de Malvinas Argentinas, acá muy cerquita. Me recibí de abogado, fui concejal y desde 2015 soy intendente de Almirante Brown. Tengo una esposa, Lili, un hijo y una hija, que el último domingo votó por primera vez. Mi trabajo, entre otras cosas, es el de cuidar a los vecinos y vecinas de las 12 localidades de nuestro partido”, expresó durante la ronda de preguntas. En este sentido, Nadia, la vicedirectora del jardín al que asisten en total 268 estudiantes, destacó que “la entrevista fue muy buena y divertida”, al tiempo que destacó que “los chicos y chicas pudieron sacarse las dudas y, sobre todo, aprender”. “La idea surgió porque tienen que elegir a un abanderado y están aprendiendo cómo se vota. Agradecemos enormemente al intendente por hacerse un tiempo y venir a visitarnos”, añadió.

Mariano Cascallares le expresó su agradecimiento y el reconocimiento por la fundamental tarea que realizan tanto las docentes como las directivas y las auxiliares de la educación.

De la charla, que se llevó adelante cumpliendo todos los protocolos sanitarios y de distanciamiento social, participó también el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología de Almirante Brown, Sergio Pianciola.

