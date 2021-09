Alberto dolido con Donda por sumarse a la ola de renuncias cristinistas

Alberto Fernández se sintió traicionado por Victoria Donda luego de que se sumara a la ola de renuncias de los funcionarios cristinistas pese a que él la sostuvo en su peor momento al frente del Inadi. Luego de que Eduardo “Wado” de Pedro pusiera su renuncia “a disposición” del presidente y generara un efecto dominó entre los ministros y funcionarios de primera línea que responden a Cristina Kirchner, Donda se prendió a la tendencia sin advertir que el ala referenciada con Alberto no lo había hecho. En el Gobierno creen que Donda no hizo más que agrandar la bola de nieve lanzada contra el presidente por el kirchnerismo y en balde, puesto que la titular del Inadi no tiene ninguna cuenta que rendirle a la vicepresidenta. Alberto, en cambio, la respaldó a Donda cuando fue denunciada en la Cámara Federal porteña por ofrecerle un plan social y un cargo en el Inadi a su empleada doméstica. “Quien la conoce, sabe que no está en su naturaleza sacarle ventaja a los puestos del Estado”, dijo Alberto cuando la titular del Inadi estaba contra las cuerdas. El respaldo se hizo notar meses después cuando Donda consiguió que nombraran a su novio, Federico Diberto, como vocal en los Cascos Blancos, el organismo de Cancillería dedicado a organizar la asistencia humanitaria. Copyright La Politica Online SA 2021.

