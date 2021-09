El municipio reconoció a las maestras y los profesores en su día

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, compartió un desayuno con la comunidad educativa del distrito en el marco del Día del Maestro, celebrado el 11 de septiembre, y también por el Día del Profesor, que se conmemora hoy, en el que destacó el “incesante trabajo” que realizan cada día en todos los establecimientos del distrito. Como cada año, desde 2016, el jefe comunal compartió un desayuno manteniendo todos los protocolos sanitarios en el que dialogó con 60 inspectores, directivos, miembros de gremios docentes e integrantes de organismos descentralizados y del Consejo Escolar, en una reunión realizada en la Casa de la Cultura. En la ocasión, Mariano Cascallares remarcó el “enorme trabajo que llevaron adelante durante la pandemia los inspectores, docentes, profesores y representantes de gremios docentes y de organismos descentralizados en todas las escuelas de Almirante Brown a través de un trabajo constante y articulado, brindando respuestas en cada rincón del distrito”. En este sentido, enumeró todas las obras realizadas, las que están en ejecución y las proyectadas, remarcando que “en estos años hicimos más de 30 nuevas instituciones y vamos a seguir por más, teniendo la bandera de la educación pública como principal estandarte”. Por su parte, el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología de Almirante Brown, Sergio Pianciola, expresó su alegría por “volver a juntarnos presencialmente después de todo lo que significó la pandemia”, al tiempo que destacó el “compromiso de toda la comunidad educativa para seguir trabajando y transitando este camino de constante crecimiento”. Anticipó, además, que este año volverá la Feria del Libro de Almirante Brown, al tiempo que remarcó las jornadas de capacitación, los encuentros de educación de distintas áreas educativas, los programas y las obras para la creación de nuevos establecimientos como así también de refacción que se vienen llevando adelante en la Comuna. De la jornada participaron también la subsecretaria de Educación, Ciencia y Tecnología, Paula Falcón; el jefe de Inspección de Educación Regional, Leonardo Lafflito; la jefa inspectora de Educación Distrital, María Inés Centurión y el consejero escolar Ezequiel Mars, entre otras autoridades.

